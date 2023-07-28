На 28 июля известны имена 28 652 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. Потери подсчитали Русская служба Би-би-си и «Медиазона» совместно с командой волонтёров. В список входят только те погибшие, чьи имена и места захоронения удалось установить.

Исследователи ведут подсчёт по открытым источникам — сообщениям местных администраций, СМИ и родственников погибших, а также по данным с кладбищ. Реальная цифра потерь, по их мнению, может быть в два — два с половиной раза выше. Так, на конец мая этого года подсчёт изданий «Медиазона» и «Медуза» показал число погибших на войне в 47 тысяч человек. Это число журналисты получили, исходя из данных об избыточной смертности мужчин боеспособного возраста.

С момента предыдущей сводки 30 июня в список добавилось 1851 имя.

Исследователи уточняют, что прирост числа погибших заключённых становится всё меньше. По их данным, сейчас заключённые служат в отрядах «Шторм Z» Министерства обороны. Насколько массово идет вербовка в колониях прямо сейчас, пока неясно.

Всего журналистам известно о смерти 2976 мобилизованных россиян – 60% из них погибли в период с 1 января 2023 года.