На 12 мая известны имена 22644 российских военнослужащих, погибших в ходе войны с Украиной. Почти половина из них погибли за последние пять месяцев. Темпы прироста потерь продолжают превышать средние показатели прошлого года.

Мониторинг потерь с начала войны ведут издание «Медиазона» и Русская служба Би-би-си совместно с командой волонтёров. Журналисты подчёркивают, что в их список входят только те убитые, имена которых удалось установить по открытым источникам — сообщениям местных администраций и родственников погибших, а также по данным непосредственно с кладбищ. Реальная цифра потерь, по оценкам расследователей, может быть как минимум вдвое больше. Таким образом, число погибших, по самой консервативной оценке, может составлять около 45 тысяч человек.

Отдельное внимание расследователи обратили на потери в ходе так называемого зимнего наступления российских войск. Удалось установить имена 10230 человек, погибших начиная с 1 декабря прошлого года, когда российская армия пыталась развить наступление в нескольких районах Донбасса. Более половины всех погибших в период российского наступления приходится на на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных и заключённых (5522 установленных имен).

Наибольшее число потерь за последние месяцы приходится на отряды, составленные из осуждённых. С декабря по меньшей мере 3100 из них погибли попытке штурма Соледара и Бахмута. Как удалось выяснить Би-би-си, с февраля большую часть завербованных на войну заключённых начали направлять уже не в отряды ЧВК “Вагнер”, а в подразделения «народных милиций» самопровозглашённых ДНР и ЛНР. (svoboda.org)