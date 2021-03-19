Журналисты из Азербайджана займутся йогой в Лувре Абу – Даби

Лувр Абу-Даби объявил о первом открытом виртуальном занятии по йоге для журналистов со всего мира, в том числе Азербайджана.

Об этом # сообщила представитель Департамента культуры и туризма Абу-Даби Светлана Филатова. Она отметила, что, несмотря на карантин, жизнь в Абу-Даби не остановилась: появляются новые отели, открываются интересные места для посещения, а известные достопримечательности придумывают новые форматы для своих гостей.

Одна из таких онлайн инициатив называется «Йога под куполом Лувра Абу-Даби». Мероприятие состоится в прямом эфире на платформе ZOOM 29 марта в 13.00 по бакинскому времени.

«Занятия йогой проводят в Лувре Абу-Даби с января этого года. Они помогают обрести внутренний покой и прикоснуться к прекрасному. Пространство, которое использует энергию солнца, моря и ветра, купол Жана Нувеля охватывает небесное и земное, создавая свой собственный микроклимат и поистине уникальную обстановку, в которой можно исследовать целительную силу природы и искусства», — подчеркивают организаторы уникального мероприятия.

Лувр Абу – Даби расположен на острове Саадият в Персидском заливе, построен французским архитектором Жаном Нувелем, и был открыт в 2017 году. Общая площадь музейного комплекса на острове — 64 000 квадратных метра. Лувр Абу-Даби занимает 8600 квадратных метров, 6400 из них — выделено для постоянной коллекции, 2000 — для временных выставок и 200 для детского музея.

Музей называют «микро-городом» и «8 чудом света». Начиная с этого года, каждую среду вход в Лувр Абу-Даби – бесплатный. Посетители получают возможность прогуляться по территории музея и сфотографироваться под всемирно известным куполом на закате.