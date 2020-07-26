Жонглирование цифрами: нужны новые механизмы для легализации неформальной занятости

Пандемия и связанные с ней карантинные меры привели к тому, что заработки у многих сократились, немало людей вообще остались без работы. Но, если верить заявлениям отечественных чиновников, все не так плохо.

Так, по словам главы отдела по связям с общественностью министерства труда и социальной защиты населения Фазиля Талыбова, период пандемии коронавируса способствовал легализации неформальной занятости в Азербайджане.

Он отметил, что за последние шесть месяцев имеется прирост доли трудовых договоров, заключенных в частном секторе, около 17,12%, в результате чего их количество достигло 752 тысяч. На этом фоне увеличился фонд заработных плат в пределах 8,3%. В государственном секторе этот показатель составил 3,5%, в частном секторе — 13,8%. Эти трудовые отношения и сохранение заработных плат в период пандемии имеют особое значение, заявил представитель Минтруда Sputnik Азербайджан.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что при всех многочисленных минусах системы карантина, действительно есть один плюс- уменьшение масштабов теневой экономики.

«Многие, работавшие нелегально, из-за режима самоизоляции не могли выходить на работу, и им пришлось регистрировать свою деятельность. Больше репетиторов легализовали свою работу, чтобы беспрепятственно преподавать, не опасаясь штрафов. Работа таксистов в основном переведена в легальную плоскость»,– сказал он #.

Но, конечно, говорить о решении проблемы нелегальной занятости нельзя. Так, по его словам, немало парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса предоставляют услуги на дому без каких-то налоговых выплат. Женщины, занимающиеся клинингом квартир в частном порядке, няни также нигде не регистрируют свою деятельность. Государство просто закрывает на это глаза, для него важнее, чтобы свою деятельность легализовали предприниматели, отметил он.

Экономист Натиг Джафарли заявил # о том, что легально занятых во время карантина стало больше, но это произошло за счет того, что многие работодатели стали в срочном порядке оформлять сотрудников, чтобы получить финансовую поддержку от государства. Кроме того число договоров увеличилось за счет создания общественных рабочих мест. Однако эти рабочие места, как отмечает Джафарли, нельзя назвать качественными и постоянными. Говорить о выходе бизнеса из тени в данном случае -заниматься жонглированием цифрами, а не реально решать проблему.

Он подчеркнул, что в моменты, когда экономика находится в тупике, использовать ситуацию для того чтобы увеличить показатели легальной деятельности, неправильно.

«Сейчас должна стоять другая задача — сохранить занятость среди населения. Например, в Европе всегда боролись с нелегалами, но сейчас, учитывая текущую ситуацию, им дают возможность беспрепятственно работать, например, заниматься сбором урожая. Сейчас не время для закручивания гаек в данной сфере, для усложнения процедур»,– отметил Джафарли.

Пандемия, по его словам, вообще никак не должна влиять на легализацию занятости, так как в любом случае нужно стремиться к тому, чтобы число нелегальных трудовых отношений было минимальным. Пандемия лишь выявила имеющуюся проблему.

«Так, согласно статистике в туристическом секторе трудится всего 24 тысячи человек, тогда как реальная цифра составляет порядка 100 тысяч. Много нелегально занятых в строительстве, в сфере услуг. Когда люди стали обращаться за пособием в размере 190 манатов, правительство стало осознавать масштабы нелегальной занятости.

В Азербайджане 5,8 миллионов трудоспособного населения, но если суммировать всех официально занятых, то получится, что в стране 2 миллиона безработных. Для 10 миллионного населения это огромная цифра, однако столько безработных у нас нет, большинство из них нелегально занятые»,–отметил экономист.

По его словам, заставлять бизнес заключать трудовые договора – неправильный и неэффективный путь. Штрафы за привлечение к работе без официального оформления и так были, но как показал результат, это ничего не дало. Нужны новые схемы, благодаря которым заключение трудовых договоров будет выгодно всем сторонам трудового процесса.

«В условиях, когда несколько человек претендуют на одно рабочее место, по крайней мере, один из них согласится работать нелегально. Сейчас,– подчеркивает Джафарли,– отчисления в Государственный Фонд соцзащиты высоки, и далеко не все хотят их платить. Ситуация бы поменялась, если бы их снизили. Во-вторых, нельзя привязывать к минимальной зарплате социальные отчисления в Фонд. Отмечу также, что нередко работодатель старается нанять тех, у кого есть VOEN, чтобы самим не делать отчисления, но им тоже невыгодно такое положение дел».