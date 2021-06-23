Смягчение карантина оказывает стимулирующее влияние на рынок занятости в Азербайджане. С начала года в стране заработал закрывшийся на карантин бизнес – открылись магазины и крупные торговые центры, кафе и рестораны принимают посетителей. По сравнению с летом прошлого года, текущий сезон обошелся без ограничений на передвижение внутри страны и это оживило сферу обслуживания в регионах страны.

С начала года постепенно оживает торговля, общепит и сфера обслуживания, открываются рабочие места. По данным Государственного комитета статистики, за пять месяцев с начала года число занятых в экономике увеличилось на 31,6 тыс. человек. При этом по официальным данным, безработными считаются 360,6 тыс. человек — уровень безработицы с начала года упал с 7,2% до 6,8%. При этом число экономически активного населения страны составило 5 млн 268,8 тыс. человек, увеличившись с начала года на 16,3 тыс. человек, или 0,31%.

Однако ситуация с безработицей остается неясной, поскольку Министерство труда и социальной защиты населения не предоставляет информацию о количестве лиц, получающих пособие по безработице. Между тем, начиная с прошлого года в стране был запущен механизм социальной защиты граждан, активно занятых поиском работы. Занятые в экономике лица выплачивают с заработной платы определенный процент по страхованию от безработицы, а средства по упомянутому виду страхования аккумулируются в специальном государственном фонде. По имеющимся данным, не все безработные получают эту страховку.

В свете текущих процессов аналитики рынка отмечают, что в некоторых секторах азербайджанской экономики подавляющее число сотрудников — это неформальные работники, которые больше остальных пострадали в условиях пандемии. Официальные и косвенные данные создают определенное представление о ситуации с безработицей, сказал по этому поводу экономист Натиг Джафарли. Так, по данным на 1 января текущего года, в стране проживало около 5,7 млн трудоспособных граждан. Согласно официальной статистике, из них 1,6 млн — работающие по трудовому договору, 1,7 млн — фермеры, около 600 тысяч индивидуальных предпринимателей.

«Одной из особенностей пандемии, карантинного режима стало то, что показатели безработицы в стране подверглись критике даже на самом высоком уровне. Выяснилось, что данные, до сих пор обнародованные по данному поводу, не соответствует действительности, есть проблемы с информацией», — сказал экономист о ситуации с безработицей. Он также признал, что смягчение карантина, безусловно, улучшило ситуацию на рынке труда. Поскольку в стране, наконец, заработал бизнес, охваченный ограничительными мерами правительства.

В свою очередь учредитель азербайджанской кадровой компании Diplomat Ltd Константин Френкин поведал #, что положение на рынке занятости постепенно стабилизируется.

По его словам, во время пандемии сфера услуг и торговля в стране были парализованы. Сейчас же в подведомственное кадровое агентство во множестве поступают заявки на сотрудников этих областей. Другим, безусловно, позитивным моментом специалист назвал частичную ликвидацию транспортных проблем и начало работы Бакинского метрополитена. Он также заметил, что пандемия сказалась на уровне зарплат азербайджанцев:

«Мне сложно говорить за весь рынок труда. Но, судя по исследованиям объявлений о найме сотрудников, а также поступающим заявкам от работодателей, зарплаты в период пандемии понизились в среднем на 20%, — сказал Френкин. – В среднем неквалифицированным работникам предлагают 450 – 500 манатов, а дипломированные специалисты, как то: юристы, бухгалтеры, электрики и пр., получают порядка 1000 манатов. Почти на этом уровне держится зарплата домработниц и нянь, особенно в том случае, если работа предполагает проживание в семье».

Кадровые агентства – часто это именно тот этап, который проходит человек в поисках работы. По свидетельству учредителя одного из первых кадровых агентств страны, сегодня на этом рынке немало неэтичных игроков. Ведь если раньше деятельность кадровых агентств была исключительно лицензированной и профильное ведомство контролировало эту сферу, сегодня этой практики нет и в помине.