«Жизнь после коронавируса»: идея первого омбудсмена Азербайджана вызвала большой интерес

Бакинский книжный центр в период особого режима карантина принял активное участие в организации творческого досуга для населения в режиме онлайн. Помимо этого, центр выступил в роли организатора различных конкурсов, как для взрослых, так и для детей.

Одним из самых интересных проектов стал конкурс эссе на тему «Жизнь после коронавируса», объявленный еще в начале апреля. Авторам было предложено изложить свой взгляд на то, какой будет жизнь человечества после окончания коронавирусной пандемии, поделиться своим видением ее научных, общественно-политических, гуманитарных, социальных, экономических, психологических и иных последствий.

Автором идеи конкурса является первый омбудсмен Азербайджана, профессор Эльмира Сулейманова.

Итоги конкурса подведены, жюри определило 6 победителей. Работы оценивали главный редактор «525-ой газеты», секретарь Союза писателей Азербайджана (СПА) Рашад Меджид, председатель Центра художественного перевода и литературных связей СПА, поэт Салим Бабуллаоглу, секретарь СПА, писатель, поэт, драматург Ильгар Фахми, писатель, литературный критик, председатель Общества «Оджаг» Тофик Меликли и руководитель Бакинского книжного центра, писатель Гюнель Рзаева. В обсуждении конкурсных работ, наряду с членами жюри, также участвовала Эльмира Сулейманова.

Конкурс эссе вызвал большой интерес среди людей различных возрастных групп и профессий. Всего было прислано свыше 80 работ.

Как сообщает #, церемония награждения победителей конкурса состоится 5 июня в Бакинском книжном центре.

Одной из важных особенностей данного конкурса стало то, что участникам была предоставлена полная свобода самовыражения: продемонстрировать свой творческий потенциал, создав интересное и актуальное произведение, мог каждый желающий старше 18 лет, и сделать это можно было как на азербайджанском, так и на русском языке.

«Мир охватила пандемия, которая не обошла и нашу страну. Граждане поддержали призыв Президента Азербайджана Ильхама Алиева «Вместе мы – сила!» и четко следовали всем указаниям оперативного штаба. По понятным причинам мероприятия с участием большого количества людей не проводятся, дабы не допустить распространения коронавирусной инфекции и выйти из этой ситуации с минимальными потерями. Но у каждого человека своя природа и специфика: одни восприняли это время, как возможность отдыха, для других, кто привык к активному труду, этот период стал достаточно сложным. Поэтому я подумала, что мы могли бы провести конкурс, где каждый желающий может продемонстрировать свой творческий потенциал, создать интересное произведения, генерировать и транслировать ценные для общества идеи. Предложила провести конкурс Бакинскому книжному центру и выражаю признательность за то, что моя инициатива была поддержана и реализована», — заявила Эльмира Сулейманова журналистам.

Она отметила, что подход к теме был разный, подчеркнув, что каждый автор по-своему раскрыл поставленную перед участниками задачу. При этом конкурсные работы жюри оценивало, отталкиваясь от главных критериев: актуальность, творческий подход, соответствие заданной теме.

«Уверена, что конкурс стал для всех участников возможностью провести время с пользой, это был очень полезный опыт», — сказала Сулейманова.

Накануне Бакинский книжный центр подвел итоги детского конкурса рисунка и сказки «Сидим дома с пользой». Победители были определены по нескольким возрастным категориям. Свои работы юные таланты также присылали на азербайджанском и русском языках. Интересным решением жюри стало вручением сертификатов абсолютно каждому участнику.

Педагог Нигяр Бабазаде назвала такое решение «очень правильным», подчеркнув, что дети особенно нуждаются в мотивации.