Согласно поручению Уполномоченного по правам человека (Омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой, членами Национальной превентивной группы было осуществлено очередное посещение Бакинского СИЗО пенитенциарной службы без предварительного уведомления.

Как сообщили АПА в Аппарате Омбудсмена, членами НПГ в индивидуальном порядке были приняты и выслушаны многие лица, содержащиеся в этом учреждении, в том числе граждане Армении, арестованные за совершение преступных деяний в виде террористическо-диверсионных групп на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после прекращения военных действий на основании трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года главами государств Азербайджана, России и Армении.