На площадке Русского дома в Баку проходит Международный конкурс юных чтецов «Живая классика» — соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей.

За 10 лет в конкурсе приняло участие более 10 миллионов школьников из 80 стран мира.

В Азербайджане конкурс проходит в четвертый раз. В этом году было зарегистрировано более 140 участников, 50 из которых и встретились в финале:

«Количество школьников, желающих принять участие в конкурсе ежегодно растет, но в этом году у нас вообще рекорд», — говорит в интервью # куратор проекта «Живая классика» в Азербайджане Никита Юдин, председатель Ассоциации русской молодежи.

По его словам в этом году большой интерес к конкурсу проявили учащиеся из регионов:

«В финал вышли чтецы из городов Хачмаз, Закаталы, Ивановка, Товуз. Как и в предыдущие годы, от Азербайджана будет три победителя, которые представят страну на суперфинале в Москве, а также отправятся на экскурсию в города Казань, Санкт-Петербург и Москву в рамках проекта «Здравствуй, Россия», — рассказывает Юдин.

Путешествие по городам России в качестве главного приза – отличная мотивация для конкурсантов.

Слова напутствия юные чтецы получили от руководителя представительства Россотрудничества в Азербайджане (Русский дом) Ирека Зиннурова, который выступил с приветственным словом, а также от народной артистки Александры Никушиной, которая присутствовала на конкурсе в качестве гостьи.

В состав жюри конкурса «Живая классика» в Азербайджане вошли заслуженный артист Азербайджана Теймур Рагимов, психолог и педагог Лейла Курбанова, сотрудник Русского дома в Баку Анастасия Курбатова и корреспондент газеты # Ирада Асадова.

Организатором проекта «Живая классика» является российский фонд «Живая классика». Куратором проекта в Азербайджане выступает Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

В конкурсе принимают участие школьники от 10 до 17 лет. Участие в конкурсе является бесплатным. Среди основных задач конкурса — популяризация русской культуры за рубежом, развитие международного сотрудничества в сфере образования и культуры, повышение интереса к литературе у детей и юношества, расширение читательского кругозора детей, возрождение традиций семейного чтения, а также поиск и поддержка талантливых детей.

«Этот конкурс – замечательная инициатива и наша школа ежегодно принимает участие в проекте и делаем это с успехом – наши ученики занимают первые места», — говорит в интервью # директор средней школы номер 2 имени Низами Гусейнова города Закаталы Васиф Эфендиев.

По его словам русский язык и русская литература пользуются популярностью у жителей Закаталы.

Конкурсантка Сабина Ахмедова из Хачмаза прочитала отрывок из книги «Материнское поле» Чингиза Айтматова и заворожила жюри и публику:

«Мне хотелось донести до людей все чувства, которые автор описывает в этом произведении. Я счастлива, что могу принять участие в конкурсе «Живая классика», так как это шанс для всех талантливых школьников продемонстрировать свое мастерство», — говорит С.Ахмедова.

Ей, как и многим другим участникам конкурса, удалось произвести на жюри и публику самое лучшее впечатление — дикция, выразительность и эмоциональность, с которой конкурсанты декламировали прозу, была выше всех похвал.