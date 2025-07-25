Пожар, начавшийся накануне в селе Гюляблы Агдамского района, распространился на территорию села Мирикенд Ходжавендского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, к тушению огня привлечены 130 сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) из Агдама, Агджабеди, Евлаха и Ханкенди. Также задействованы два вертолета.

Изначально в тушении участвовали 80 человек, однако из-за ветреной погоды, осложняющей борьбу с огнем, дополнительно было привлечено еще 50 человек.

Кроме того, днем пожар начался и в селе Гасанриз Агдеринского района. В эту зону также направлены противопожарные бригады МЧС.

По информации, очаги активного возгорания, перекинувшиеся на лесной массив, удалось локализовать.

В настоящее время продолжаются работы по полной ликвидации пожара.