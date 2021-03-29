Живая классика: кто прочтет стихи от Азербайджана на международном конкурсе

В Баку подвели итоги международного конкурса чтецов «Живая Классика». В конкурсе приняли участие юные любители поэзии, для которых данное состязание стало возможностью отправиться на международный этап конкурса, где встретятся победители национальных конкурсов из 86 стран мира.

Конкурс рассчитан на подростков в возрасте от 10 до 17 лет. Участники читают вслух отрывки из прозаических произведений российских и зарубежных писателей. Задача проекта – повышение популярности современной и классической литературы среди детей и подростков. В этом году конкурсу исполнилось 10 лет. Организатором конкурса от нашей страны выступает Ассоциация русской молодежи Азербайджана.

Победителями стали Лейла Гусейнли, Алида Рамазанова и Валерия Ковалева. В этом составе участницы отправятся на международный этап конкурса.

«Наша команда уже третий год проводит конкурс «Живая Классика» в Азербайджане. Если в прошлом году мы точно знали, что проведем национальный этап конкурса в режиме онлайн, то в этом году у нас были сомнения. С одной стороны нашей основной задачей была безопасность участников, с другой, понимали, что именно очный формат конкурса является основным форматом, который передает весь дух «Живой Классики», — рассказывает # главный куратор конкурса в Азербайджане Никита Юдин.

По его словам, проанализировав ситуацию, организаторы при поддержке Россотрудничества в Азербайджане решили провести конкурс «вживую», естественно соблюдая все карантинные меры.

«В итоге мы стали свидетелями прекрасных выступлений талантливых детей, увидели горящие счастливые глаза родителей, которые гордились своими талантливыми детьми. После конкурса мы получили большое количество слов благодарности от родителей, и это — лучшая награда для нашей команды», — отметил Юдин и подчеркнул, что победители уже начали подготовку к международным этапам конкурса, которые стартуют в апреле.

Декламацию юных чтецов оценивало жюри в составе заслуженного артиста Азербайджана Теймура Рагимова, детского психолога, руководителя Бакинского молодежного клуба любителей поэзии Лейлы Курбановой и председателя Ассоциации Русской Молодежи, общественного деятеля Романа Борискина.

Одна из победительниц, — Валерия Ковалева, ученица школы N 229 имени национального героя Юрия Ковалева, призналась в интервью #, что ожидание результатов было волнительным моментом:

«В этом году, как и в прошлом, я основательно подошла к подготовке и к выбору произведения. Естественно, перед выступлением присутствовало волнение, но оно не помешало настроиться и хорошо выступить. Я счастлива и благодарна жюри и организаторам, за то, что мне выпала возможность представить на международном этапе конкурса «Живая Классика» нашу страну. Это большая ответственность и я постараюсь не подвести», — сказала 15-ти летняя В.Ковалева.