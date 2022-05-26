Кремль запускает в оккупированных областях Украины процедуру упрощенной выдачи российских паспортов, благодаря которой до начала войны гражданами РФ стали сотни тысяч жителей «ДНР» и «ЛНР».

В среду президент РФ Владимир Путин подписал указ, распространяющий на Херсонскую и Запорожскую области упрощенный порядок приема в российское гражданство — аналогичный тому, что с апреля прошлого года действовал в непризнанных республиках Донбасса.

Для получения российского паспорта на оккупированных территориях потребуется минимальный пакет документов и три месяца ожидания. При этом не нужно будет проходить этап «вида на жительства», доказывать наличие средств к существованию и владение русским языком.

Согласно указу Путина, такая процедура запускается «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина», на основании «общепризнанных принципов и норм международного права».

Две недели назад заместитель главы военно-гражданской администрации Херсона Кирилл Стремоусов заявил о планах обратиться к Путину с призывом включить область в состав России. С 23 мая в области ввели бивалютный режим — рубль ходит на равне с гривной.

В среду аналогичное заявление сделали в военно-гражданской администрации Запорожья. «Мы хотим быть частью России, как всегда и были раньше на протяжении сотен лет. Мы всегда были передовой частью Российской империи», — заявил член главного совета ВГА Владимир Рогов.

Источники «Медузы», близкие к Кремлю, утверждают, что референдумы о вхождении оккупированных территорий в состав РФ могут состояться 11 сентября — в единый день голосования. На ту же дату запланирован плебисцит о присоединении Южной Осетии и Беларуси. (moscowtimes.ru)