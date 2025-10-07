Вся оккупированная Россией территория Запорожской области осталась без электричества после удара Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило российское Министерство энергетики в своем телеграм-канале. «Повреждены объекты электроэнергетики на территории Запорожской области. Электроснабжение отсутствует на всей территории региона», — говорится в сообщении ведомства. Минэнерго добавило, что восстановительные работы уже ведутся, и призвало жителей сохранять спокойствие, пообещав вернуть подачу электричества как можно скорее.

Назначенный Москвой «глава» региона Евгений Балицкий подтвердил масштабные перебои, отметив, что медицинские учреждения перешли на резервные источники питания. По его словам, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Балицкий также выразил надежду, что подачу электричества удастся восстановить уже к вечеру.

Накануне, 6 октября, украинские силы дважды за сутки атаковали белгородскую теплоэлектроцентраль «Луч», в результате чего на объекте вспыхнул пожар, а часть города осталась без света.

Еще ранее, 28 сентября, ВСУ нанесли ракетный удар по белгородской ТЭЦ и городской подстанции «Луч». Это вызвало масштабные отключения электричества и перебои с горячей водой в Белгороде, а также сбои энергоснабжения в Старом Осколе, Шебекино и нескольких других населенных пунктах области. Украинский OSINT-проект Dnipro сообщал, что атака была проведена ракетами GMLRS, запускаемыми из реактивных систем залпового огня HIMARS.

В начале октября удары также пришлись по Ростовской области: украинские беспилотники атаковали объекты энергосистемы, в результате чего без электричества остались несколько населенных пунктов в Верхнедонском и Шолоховском районах. (moscowtimes.ru)