Жительница Эстонии Трийну Перве, имеющая в социальной сети X свыше 20 000 подписчиков, в течение десяти месяцев организовала несколько десятков кампаний по сбору пожертвований и смогла собрать для нужд украинской армии около 400 000 евро.

«Еще два года назад я уделяла большое внимание вещам, например, собирала посуду Iittala, но после начала полномасштабной войны я продала все коллекции редкой посуды и другие вещи и отправила деньги на нужды Украины. Мой взгляд на жизнь сильно изменился. Когда кто-то говорит, что копит деньги на поездку в Египет, я этого не понимаю. Я в это время думаю, как собрать деньги на очередной беспилотник», – рассказала в интервью Maaleht собирающая пожертвования для ВСУ Перве.

После того как 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину и в Эстонию начали прибывать первые украинские военные беженцы, Перве сразу же предложила свою помощь: она помогала украинцам заполнять необходимые документы и жертвовала одежду и другие предметы первой необходимости.

Сейчас Перве собирает пожертвования в сети X. Менее чем за год число ее подписчиков увеличилось с 5 до 21 тысячи. За это время она провела свыше 80 успешных кампаний и смогла собрать 370 000 евро, на которые для украинских военных были приобретены автомобили, покрышки, дроны, снаряжение, инструменты, три мобильных полевых больницы и другие вещи.