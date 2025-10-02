Стоимость билетов на финал чемпионата мира по футболу 2026 года установлена в диапазоне от $2 030 до $6 370. Об этом 2 октября сообщает портал The Athletic.

«По словам болельщиков, которым удалось купить билеты в день открытия продаж, подавляющее большинство билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года стоят сотни долларов», — указано в материале.

По данным портала, билеты на матчи будут поделены на четыре категории. Так, для финала чемпионата мира, который состоится на стадионе MetLife, стоимость билетов следующая: для первой категории стоимость составит $6 730, второй категории — $4 210, третьей — $2 790 и четвертой — $2 030.

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля. В турнире примут участие 48 команд. Впервые чемпионат мира пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а финал пройдет 19 июля в Нью-Джерси, пишет «Спорт-Экспресс».

Международная федерации футбола (ФИФА) 25 сентября сообщила, что талисманами грядущего чемпионата мира по футболу, который пройдет в Мексике, Канаде и США, станут лось Мейпл, ягуар Заю и орлан Клатч.