Британка индийского происхождения Гарприт Каур «Прит» Чанди, физиотерапевт и медицинский офицер британской армии, стала первой женщиной, которая быстрее всего пересекла Антарктиду на лыжах в одиночку. Об этом пишет Тhe Guardian.

Как передает #, oна преодолела 1130 км по антарктическому льду за 31 день 13 часов и 19 минут. Но обогнала предыдущую рекордсменку, канадку Кэролайн Коте, на один день 14 часов и 34 минуты.

«Я устала до изнеможения, но искренне рада, что предприняла этот шаг. Антарктида удивительна, и находиться здесь – одна из высших привилегий. Не каждый способен покорить Антарктиду, но это то место, к которому следует отнестись с уважением, особенно если надеяться пройти его безопасно для себя», – сказала Гарприт Чанди.