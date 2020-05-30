Жилье и жулье

Говоря словами «великого комбинатора» Остапа Бендера — кажется, лед тронулся. Как сообщает ряд отечественных СМИ, Генеральная прокуратура начала расследование с целью выявления недостатков и нарушений в процессе распределения квартир в первом и втором доме журналистов. Более того, есть сведения, что после начала данного процесса ускорился процесс продажи квартир в домах журналистов. Как сообщает Minval.info со ссылкой на Yeni Sabah, уже несколько владельцев квартир в этих домах в последние дни продали их. Кроме того, сообщения о продажах квартир в этих домах и сейчас красуются на сайтах, специализирующихся покупкой, продажей и сдачей в аренду недвижимости.

Все это красноречиво указывает на то, что есть группа обладателей квартир в первом и втором журдомах, которые банально пытаются замести следы, дабы не вскрылась правда о том, соответствовали ли они всем требованиям, предъявлявшимся к претендентам на жилплощадь. А ускорился процесс внесения ясности в этот вопрос после того, как в начале мая группа работников различных СМИ обратилась к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с открытым обращением, жалуясь на несправедливое распределение квартир для журналистов.

И тут грех не вспомнить о том, что дома для журналистов строились в соответствии с Распоряжением Президента Ильхама Алиева от 22 июля 2010 года «О мероприятиях по усилению социальной защиты работников Азербайджанской прессы» с целью улучшения бытовых условий сотрудников прессы и построения для них жилых домов. Более того, в опубликованных Фондом государственной поддержки развития СМИ условиях для получения бесплатного жилья говорилось, что претендовать на него могут журналисты с солидным стажем, последние три года беспрерывно работавшие в азербайджанском СМИ, которое периодически и беспрерывно издается или выходит в эфир.

Так вот, некоторые исключения были, но многие из получивших жилье в первом и втором журдомах не соответствовали данным требованиям. Как говорится в обращении на имя главы государства, подписанным 31 представителем отечественных СМИ, бывший глава общественно-политического отдела Администрации президента и бывший помощник президента Азербайджана Али Гасанов совместно с исполнительным директором Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики Вугаром Сафарли и председателем Совета прессы Афлатуном Амашевым даже не принимали во внимание заявления журналистов, живущих в трудных условиях и нуждающихся в жилье.

Используя свое служебное положение, они распределяли квартиры в основном среди своих приспешников. В обращении на имя главы государства особо подчеркивалось, что среди получивших жилье в первом и втором доме журналистов есть те, кто только на свои авиаперелеты тратит суммы, на которые можно построить или купить в Баку роскошную виллу, кто ездит на автомобилях, стоимостью в 50.000-100.000 манатов, кто устраивал фиктивный развод ради получения квартиры, числясь не имеющим жилье журналистом.

От себя замечу, что это правда. Я лично знаю главных редакторов ряда отечественных СМИ, которые получили квартиру в первом доме журналистов, а во втором добились получения ее для своих детей. Знаю я и тех, кто имея трехэтажную виллу, причем не скрывая этого и даже делясь фото этого огромного дома, «героически» отхватил «двушку» во втором доме журналиста. Причем, этот господин даже не является представителем азербайджанского СМИ, он всего лишь представляет интересы одного зарубежного телеканала. И он, замечу, является обладателем роскошного автопарка. Никакого стыда, никаких переживаний по поводу того, что он занял квартиру, которую бы мог получить действительно нуждающийся в квартире журналист, этот господин не испытывает. Он вообще, будучи по натуре рвачом, живет по принципу «что успел, то и съел».

Увы, он не один такой среди получивших жилье в первом и втором доме журналистов. Имя им легион. Тут тебе и бывшие главы пресс-служб погрязших в коррупции министерств, и представители СМИ, которые лично контролировались и контролируются до сих пор супругой Али Гасанова, а также изданий, которые находились под его личной «крышей». Тут же тебе и представители профессий, не имеющих никого отношения к журналистике. Выявить истину, поставив перед собой список всех получивших квартиры в двух журдомах, а потом, проведя расследование их биографий и ознакомившись со списком их имущества, не составит труда. Было бы желание.

Но что дальше? Авторы обращения на имя президента Азербайджана требуют не только расследовать незаконные действия Али Гасанова, Вугара Сафарли, Афлатуна Амашова, но и отдать распоряжение об изъятии квартир, полученных в первом и втором журдомах теми, кто получил их не честно и имея иную жилплощадь, и перераспределить эти квартиры между теми, кто действительно нуждается в жилой площади. Видимо опасаясь именно такого исхода, некоторые жильцы первого и второго журдомов спешат избавиться от полученных квартир.

Хотя, по большому счету, требование обратившихся к главе государства журналистов выглядит, мягко говоря, утопичным. Ведь квартиры в обоих домах журналистов уже приватизированы. Отобрать их, конечно, можно, но слишком сложно. Даже через решение суда. Проще, наверное, добиться суда над «святой троицей», по итогам которого у них будет конфисковано имущество, средства от продажи которого пойдут на обеспечение жильем всех бездомных журналистов. Но тут есть нюанс.

Дело в том, что среди подписантов данного обращения есть куча персон, которые возглавляют издания, не известные «дальше поселка Баладжары», или публикуются в них. И тут, мы подходим к очень важному вопросу — только ли отсутствие жилой площади у журналиста должно быть основанием для получения им жилья или важны и его реальные заслуги перед отечественной прессой? Если пойти путем обеспечения жильем всех бездомных журналистов, то дома для них придется строить очень долго.

И представитель какой-нибудь сельской газеты из солнечного Уджара, имеющий стаж работы 20 лет, но не имеющий своей квартиры, также будет вправе претендовать на нее, как и нуждающийся в квартире журналист, который 10 лет работает в каком-либо ведущем, реально авторитетном СМИ, являясь автором материалов, которые перепечатывались солидными зарубежными изданиями. Согласитесь, что они находятся в разных «весовых категориях». Так что, все эти нюансы важно было бы четко прописать, выдавая квартиры в домах для журналистов. К примеру, хотя бы, в третьем, в котором 255 квартир ждут своих новых владельцев. Будут ли квартиры, хотя бы в этом журдоме, распределены справедливо? Хотелось бы верить.

Но тут многое зависит от нового руководства Фонда государственной поддержки развития средств массовой информации при президенте Азербайджанской Республики. Оно должно будет тщательно проверять каждого из тех, кого то или иное СМИ выдвинуло на получение квартиры. Как на наличие иного жилья, так и на заслуги перед прессой. Ведь, уже есть сведения о том, что некоторые главреды хотят выдвинуть тех своих «прирученных» журналистов, у которых есть не только квартиры, но и довольно большие дома. Плюс, нужно все-таки уметь отделять «созданное на коленке» издание от солидного, имеющего традиции, опыт и авторитет, причем не только в Азербайджане, но и за его пределами, СМИ.