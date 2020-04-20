Жертвой коронавируса стал бас-гитарист Мэтью Селигман

Скончался бас-гитарист Мэтью Селигман, у него был диагностирован коронавирус. Об этом, как сообщает ТАСС, на своей странице в Facebook написал британский певец и гитарист Томас Долби.

Селигман скончался в возрасте 64-лет.

По словам Долби, музыкант перенес «катастрофический геморрагический инсульт», от которого невозможно было восстановиться.

Уточняется, что Селигман находился две недели в индуцированной коме, после того, как его поместили с коронавирусом в госпиталь Святого Георгия в Лондоне.

Мэтью Селигман играл в таких группах как Thompson Twins, The Camera Club, The Dolphin Brothers, The Waterboys, Transvision Vamp и других. Также он выступал вместе Дэвидом Боуи, Томасом Долби, Нэн Вернон и Моррисси.

| 2020-04-20T01:49:02+00:00 20 апреля 2020, 06:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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