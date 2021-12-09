# представляет часть размещенного в Youtube интервью американской журналистки Джоан Лисоски с аналитиком Атлантического совета, экс-послом США в Азербайджане, бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзой, посвященного ситуации вокруг урегулирования нагорно-карабахского конфликта:

— Прошел год со времени окончания Второй Карабахской войны, но мы не видим присутствия члена НАТО — Турции в Азербайджане, как это было заявлено сразу после подписания соглашения о прекращении огня. Не Москва ли противостоит этому процессу?

— Не думаю, что кто-либо может помешать Турции в этом вопросе. Турецкое правительство проводит действительно хорошо продуманную внешнюю политику. И, надо сказать, что военное присутствие Турции в Азербайджане есть. Президенты Эрдоган и Алиев провели большую работу, чтобы убедить Путина создать в Агдаме мониторинговую группу с участием турецких военных. Да, это небольшая группа, но она является глазами и ушами НАТО, и я удивляюсь, как еще того не поняли в США и в самом НАТО.

— Вы как сопредседатель Минской группы от США были свидетелем провокаций российских миротворческих сил в Молдове, Грузии, Украине, а в последнее время наблюдаются серьезные провокации на армяно-азербайджанской границе, причем прямо на глазах российских войск. Как это расценить? Русские делают вид, что ничего не замечают, или они хотят сказать, что дислоцированные на этих территориях силы недостаточны и есть необходимость в увеличении числа российских военных?

— Российские миротворцы дислоцированы в Карабахе, отношения к границе они не имеют. Мы и не хотели бы, чтобы российские миротворцы присутствовали на армяно-азербайджанской границе, поскольку в случае возникновения военного конфликта на границе вступить в нее на стороне Армении – члена ОДКБ, может и Россия. На данном этапе можно сказать, что мы пока довольны деятельностью российских миротворцев.

— Как известно, последняя трехсторонняя встреча лидеров России, Азербайджана и Армении в Сочи не ознаменовалась подписанием каких -либо соглашений, была подписана лишь резолюция. А впереди встреча президента Азербайджана и премьера Армении в Брюсселе. Ваша оценка встречи в Сочи?

— Поставленные сторонами конфликта цели были достигнуты. Главным было добиться снятия напряженности, которая произошла 16 ноября. Замечу, Путин позвонил тогда Пашиняну, а не Алиеву. Вероятно, он считал, что военный конфликт на границе был инициирован Арменией. Другой целью было подтверждение приверженности соглашению от 10 ноября 2020 года и возвращение Пашиняна за стол переговоров. А третьей задачей было получение от Пашиняна согласия на реализацию инфраструктурных проектов, которые были заявлены во втором соглашении от 11 января 2021 года.

И, наконец, организовав эту встречу, Путин продемонстрировал армянской оппозиции, требующей от Пашиняна разорвать соглашение от 10 ноября и отказаться от выполнения его пунктов, что он поддерживает армянского премьера и против реваншистских планов армянских политиканов.

Т.е., сочинская встреча с этих точек зрения была результативной.

— На встрече в Сочи было видно, что Пашинян предпочитает участие Европы в переговорах, он даже упомянул Минскую группу. Как можно расценивать этот факт?

— Я так не думаю. Пашинян ведь подписал в ноябре прошлого года Трехстороннее соглашение. Правда, это могло случиться под давлением Путина. Но, Пашинян намерен включить в повестку обсуждений вопрос статуса Нагорного Карабаха. И для этого ему необходимо вовлечение в процесс Минской группы. Ведь Мадридские принципы предполагали, что на каком-то этапе будет рассматриваться вопрос статуса. А Путин пока избегает этого вопроса.

— Президент Ильхам Алиев 6 декабря заявил, что власти Армении должны назвать дату открытия Зангезурского коридора. Пашинян же, видимо, поменял свое мнение, и заявляет, что в соглашении от 10 ноября не говорится о Зангезурском коридоре. Не поздно ли он спохватился?

— Я не согласен с мнением, что в соглашении отсутствует пункт о Зангезурском коридоре. Это просто игра слов. Пункт 9 как раз-таки предусматривает разблокирование всех экономических и транспортных связей в регионе, в частности Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой. Беспокойство Армении связано с тем, что она может потерять суверенитет над этой территорией. Всем хорошо известна история передачи Зангезура Армении – это Россия отобрала его у Азербайджана и передала Армении. Поэтому, возможно, название этого коридора именно Зангезурским и раздражает Армению.

— 9-10 декабря состоится виртуальный саммит демократии, созванный американским президентом Джо Байденом. Армения и Грузия приглашены, Азербайджан – нет. Как это изменит геополитическую ситуацию на Южном Кавказе?

— Кстати, и Турция не приглашена. И я считаю это неверным решением. Но не думаю, что это отразится на геополитике региона. Как видим, в последние дни США снова уделяют внимание Южному Кавказу, карабахскому конфликту, Блинкен даже вчера упомянул Карабах и сказал, что обсуждал этот вопрос с Лавровым. И это, конечно, хорошо. Надо, чтобы и администрация президента, и госдеп держали вопрос в поле зрения, президент Байден периодически высказывал свое мнение. Смотрите, США находятся в постоянном контакте с Россией по вопросам Сирии, Ливии, Южного Кавказа, однако Москва не приглашена на саммит демократии. Поэтому не думаю, что неучастие на саммите как-то повлияет на геополитику. Однозначно, США, как сопредседатель Минской группы, продолжат оказывать внимание карабахскому вопросу.

— Вернемся к тому, что союзник США по НАТО — Турция не получила приглашения на саммит демократии. Могло ли сказаться влияние армянского лобби? Не последнюю роль в этом сыграло и признание «геноцида армян». Как думаете, не станет ли все это причиной еще большего сближения Турции с Россией?

— Вероятно, конечно, что Эрдогана это рассердило. Но давайте помнить, что отношения Турции и России уходят в глубокое прошлое, эти державы не раз воевали между собой. Поэтому Анкара очень внимательна в своих отношениях с Москвой. И, кстати, более всех протестует против наращивания военных сил России в море, на суше и на границах именно Турция, она оказывает существенную военную помощь странам, находящимся в конфронтации с Москвой – Грузии и Украине, она же поддерживает их вступление в НАТО. Поэтому считаю, что неучастие Турции на саммите демократии отнюдь не повлияет на геополитическую ситуацию в регионе.

Турецкое лобби в Вашингтоне довольно сильное, и на то есть существенные причины – они должны противостоять армянскому и греческому лобби, а также имеющим все еще сильные позиции гюленистам. Почему я считаю неверным решение не приглашать Турцию на саммит? Потому что Турцию нельзя считать недемократической страной, в Турции проходят справедливые выборы, хотя есть еще довольно много проблем – пресса монополизирована, журналисты подвергаются арестам.