Аналитик Атлантического совета, экс-посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайза в интервью американской журналистке Джоан Лисоски, размещенном в Youtube, оценил ситуацию в Карабахе, роль российской миротворческой миссии в поддержании режима прекращения огня и влияние турецкого фактора на ее эффективность.

По его мнению, именно присутствие Турции сказывается на том, что русские ведут себя в Карабахе иначе, чем в Южной Осетии или Приднестровье. Брайза назвал турецких военных «глазами и ушами НАТО в Карабахе», расценив турецко-российский мониторинговый центр как структуру, способную предотвращать возможные нежелательные действия российских миротворцев. Он не исключил, что именно участие Турции в совместном мониторинге обеспечивает нейтральность и эффективность российского контингента:

«Российские миротворцы ведут себя конструктивно, они смогли обеспечить прекращение огня между сторонами конфликта сразу же после подписания соглашения, они даже не препятствовали азербайджанской стороне обезвредить на территории Карабаха десятки вооруженных армян, которых Азербайджан называет диверсантами и террористами, а армянская сторона – остатками своих военных формирований. Эта ситуация могла перерасти в серьезный очаг конфликта, однако благодаря русским ситуация не вышла из-под контроля.

Вообще, за этот период русские, вероятно, учитывая наблюдение за своей деятельностью, старались демонстрировать нейтральность, и это им удавалось.

После известного инцидента на армяно-азербайджанской границе русские увеличили число своего контингента на территории Сюникского или Зангезурского региона, передислоцировав часть военных из 102-й военной базы в Гюмри. Тем самым они стараются предотвратить конфликт и в этом регионе. Вместе с тем, российские пограничники не вмешивались в действия азербайджанских пограничников, когда они вели демаркационные работы, т.е. соблюдали нейтралитет. Даже несмотря на все призывы армянского премьера Никола Пашиняна вмешаться. Более того – его попытки вовлечь ОДКБ тоже не увенчались успехом. Российская сторона открыто заявила, что их задача состоит в оказании помощи сторонам конфликта и в его деэскалации».

Мэтью Брайза также ответил на вопрос, почему все еще не состоялся визит президента Турции Реджепа Эрдогана в Шушу, который должен был состояться после праздника Рамазан. В ответ на вопрос — «Не означает ли это, что Турция считает себя отстраненной от участия в мирном процессе?», Брайза сказал:

«Нет, не думаю. Приезд президента Эрдогана в Шушу в Армении могли расценить как провокацию, это сыграло бы на руку некоторым армянским политикам перед выборами. Регион в перспективе ожидают большие бизнес-проекты, а армяне все еще не могут смириться с тем, что оказались проигравшей стороной. Миф о непобедимости армян уже развеян, некоторые армянские политики это признают, но им нужно время, чтобы оправиться от коллективного шока и проявить конструктивный подход, понять, что надо идти вперед. И приезд Эрдогана в Шушу в этой ситуации мог бы стать ненужным раздражителем».