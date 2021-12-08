# представляет часть размещенного в Youtube интервью американской журналистки Джоан Лисоски с аналитиком Атлантического совета, экс-послом США в Азербайджане, бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Мэтью Брайзой, посвященного встрече в видеоформате президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена:

— Переговоры Байдена и Путина прошли в ситуации, когда десятки тысяч российских военных сосредоточены вдоль украинской границы, что, естественно, не обязательно означает начало военных действий. Но что вы можете сказать про сложившуюся ситуацию?

— Путин готовится к войне не ради самой войны. Это тактический ход ради достижения своих политических целей. Более всего Путин боится революции. Он не хочет, чтобы в России повторились события, которые произошли в Украине и завершились свержением Януковича. Он считает демократию самой большой угрозой для своей власти. В его понимании русский и украинский народ являются единой нацией, поэтому думает, что, если в Украине построено сильное гражданское общество, украинская модель демократии может перекинуться и на Россию. Главная цель Путина – не позволить Украине выйти из зоны влияния России и пойти по демократическому пути. Но он понимает, что после оккупации Крыма и событий в Донбассе, он потерял всю Украину, которая всеми силами и как никогда стремится в НАТО и в Европу.

— Путин заявил, что членство Украины в НАТО является для него красной линией. Почему он рассматривает расширение НАТО как угрозу. Ведь 20 лет назад он сам говорил о возможности вступления России в НАТО. Что изменилось?

— Если бы не было аннексии Крыма, НАТО никогда не ставил бы цели постоянно пребывать на территории прибалтийских республик и Польши. Альянс НАТО создавался для самозащиты. Но после 2014 года существует другая реальность – появилась угроза для Прибалтики и восточных границ НАТО со стороны России. Кроме того, когда Путин говорил о возможности вступления России в НАТО, экономика России была на подъеме, цены на нефть были высокими, он не опасался социального взрыва. Сегодня появилась нужда в подпитывании националистического духа и в манипулировании патриотическими чувствами своего народа. А для этого ему нужен враг, и он нашел его в лице США и НАТО. Ведь что из себя представляет НАТО? Это альянс демократий, и своим могуществом он обязан именно силе демократий стран-членов организации. А Путин считает демократию угрозой лично для себя, соответственно, и приближение НАТО к границам его страны тоже считает небезопасным.