Стало известно о первой человеческой жертве с начала извержения вулкана Кумбре-Вьеха на острове Пальма, пишут в субботу, 13 ноября, испанские СМИ. Газета El Mundo пишет, что 72-летний мужчина убирал вулканический пепел с крыши дома в южной части острова и постройка обрушилась под тяжестью пепла.

Извержение продолжается уже почти два месяца, с 19 сентября. Остров Пальма с 28 сентября объявлен зоной катастрофы. Потоки лавы покрыли площадь 1018 гектаров и полностью уничтожили более 1450 домов, а свыше 7000 жителей были вынуждены эвакуироваться. На острове в связи с природной ситуацией закрыт аэропорт.

Началу извержения Кумбре-Вьеха предшествовала серия небольших землетрясений. За несколько дней на острове было зафиксировано около 6600 мелких и средних толчков. Магнитуда самого сильного из них составила 4,2. До этого извержение вулкана на острове Пальма происходило в 1971 году.