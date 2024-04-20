Извержение вулкана произошло в индонезийской провинции Северный Сулавеси. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на национальное агентство страны по смягчению последствий стихийных бедствий.

В заявлении уточняется, что речь идет о вулкане Руанг. Он расположен на одноименном острове.

При этом за последние сутки специалисты зафиксировали сразу три извержения данного вулкана. Высота столба пепла в разных случаях составила от 400 метров до 1,2 км.

В результате власти запретили жителям приближаться к вулкану ближе, чем на шесть км. Людям, которые находятся на соседнем острове Тагуланданг, рекомендовали носить защитные маски. Это необходимо, чтобы в легкие не попал вулканический пепел.