«Женщина – это особая вселенная»: что дарят известные азербайджанцы любимым на 8 Марта?

«Что вы считаете лучшим подарком для любимых женщин», — спросил корреспондент # у известных мужчин, которые и без всяких подарков дарят нам радость своим творчеством. Как выяснилось, наши любимые селебрити знают толк и в женщинах, и в подарках:

Натик Расулзаде, Народный писатель Азербайджана

Начну с того, что познать женщину, пожалуй, посложнее, чем познать истину. Думаю, все мои произведения так или иначе, в какой-то мере посвящены этой теме – познать женщину, но знаю я одно – что пока ничего не знаю. Человек вообще фантастически сложен и непредсказуем, но женщины – это особая вселенная, исследовать и анализировать которую – непередаваемое наслаждение в творчестве. Что же может быть лучшим подарком для женщины, для женщин так непохожих друг на друга, для этих потрясающих существ с другой, неизученной планеты? Любовь, только любовь! И соответствующая ей атрибутика — дорогая… дорогая… Как можно дороже! Иначе могут запустить тебе в голову атрибутикой. Люблю дарить цветы. Они как нельзя лучше подходят женщинам. Если дарить духи, могут подумать, что вам не нравится, как они пахли до ваших духов.

Бахрам Багирзаде, актер легендарной команды «Парни из Баку»

Считаю, что в отношении женщины мужчина должен устраивать 8 марта каждый день! В первую очередь мужчина должен дарить своей любимой самого себя. Быть правильным, порядочным, честным, дополнять свою любимую, а она в свою очередь будет дополнять тебя, а вместе — сливаться в одно единое, ощущая центр Вселенной. Если все это есть – то жизнь удалась. Цветы, парфюм, украшения – все это замечательно и должно присутствовать в жизни, но у нас, азербайджанцев есть такое выражение – «Гюн вермяк». Так вот этот «гюн» (день) — каждый день должен быть праздником. По крайней мере, я пытаюсь жить именно по такому принципу.

Джавид Имамвердиев режиссер, участник легендарной команды «Парни из Баку»:

Как бы это не показалось избито и смешно — дорого в первую очередь внимание. А вообще, я считаю, что дарить нужно то, что нужно тому человеку, которому предназначен подарок. Поэтому, если это близкий человек, то лучше спросить. Или же это должен быть какой-то очень интересный сюрприз, который обязательно обрадует. Главное, чтобы это не был подарок ради подарка — абы что.

Сафа Мирзагасанов, Народный артист Азерайджана

Я считаю лучшим подарком внимание, любовь, обожание и восхищение, не только в день 8 марта! Это и есть лучший подарок для любимой женщины! Ну, и конечно же, цветы круглый год!

Узеир Новрузов, акробат, рекордсмен Книги Гиннеса

Все женщины разные, у каждой — свои желания. Поэтому нужно отталкиваться от желания своей любимой. Кто-то рад букету цветов, а кому-то и Роллс – Ройсом не угодишь. Поэтому, чтобы вы ни дарили своим женщинам, главное — чтобы была изюминка с сюрпризом. Даже если вы будете дарить себя — обвяжитесь подарочным бантиком! Чтобы я ни подарил своим любимым женщинам — это доставит им улыбку. Даже если это будет копилка, это будет намек на то, что бы они копили себе на Роллс – Ройс. Поэтому дарите все что угодно, главное от души!

Джавад Таги-заде, дирижер

Вопрос конечно не простой. Надо знать свою возлюбленную, попытаться понять, что ей хочется в данный период, или знать о чем она мечтает в последнее время. Надо быть внимательным к своей женщине, прислушиваться к ее словам, мыслям: как Холмс — попытаться уловить неуловимые намеки. Тут, как мне кажется, главное не сам подарок, а то, насколько мужчина хорошо знает свою половинку. Безусловно, такой подход порадует женщину…

Рашад Гашимов композитор, Заслуженный артист Азербайджана:

Думаю, что цветы должны быть в обязательном порядке. А подарок — это уже сугубо личное. На мой взгляд, любящий мужчина должен почувствовать, что на данный момент может обрадовать его любимую женщину, мать, дочь или сестру. И постараться приятно удивить.

Ильгар Сафат, режиссер

Лучший подарок для женщины — это сердце любимого, лежащее в золотой коробочке, которая обвязана золотой ленточной!

Эмин Мирабдуллаев, режиссер

Не буду оригинален, если скажу, что внимание к женщинам должно проявляться каждый день, в независимости от праздников. Что касается подарков, то он вполне может быть рациональным. Я, к примеру, заказал хороший сет суши. Знаю, что ей понравится. Проверено временем!