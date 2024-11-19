На международном конкурсе красоты «Мисс Вселенная — 2024», который состоялся 16 ноября в Мексике, разгорелся скандал. Поклонники считают, что победительницей должна была стать другая участница. Зрители пишут, что представительница Дании Виктория Кьер, которая завоевала желанную корону, «украла» титул у таиландки Сучаты Чуангсри, передает unian.net.

Издание Daily Mail пишет, что своим возмущением поклонники поделились в соцсетях. Они убеждены, что представительница Таиланда была более эффектной на конкурсе красоты, а ее ответы на вопросы жюри были более точными. В частности, в Сети приводят в пример один из ответов конкурсантки.

«Эмпатия, потому что независимо от того, насколько ты хорош или какое образование у тебя есть, в конце концов, тебе нужна эмпатия, чтобы заботиться о своих людях», — сказала Чуангсри о человеке, который является настоящим лидером.

Такое высказывание высоко оценили поклонники. Поэтому, когда победительницей объявили Кьер, в Сети возник настоящий резонанс. Пользователи возмущены результатом голосования:

«Мисс Таиланд лишили ее короны».

«Мисс Таиланд ограбили, у нее был лучший ответ».

«Ее ответы на оба вопроса были точными. Ее ограбили».

Пока представители «Мисс Вселенная — 2024» никак не отреагировали на критику в Сети. К слову, Сучата заняла на конкурсе четвертое место. Ее миссией является привлечение внимания к тяжелой болезни — раку молочной железы. Модель в 16 лет болела онкологией и пережила операцию.