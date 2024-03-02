Представительницу Турции, занявшую второе место в конкурсе «Мисс Европа-2024», могут дисквалифицировать. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала победительница конкурса, россиянка Роза Гадиева.

«С участницей из Турции, которая заняла второе место и стала вице-мисс, произошел инцидент. Она в своих СМИ начала покупать статьи, якобы она «Мисс Европа». Мы официально вышли после этого на телевидение, я выложила также у себя видео, где мы с ней держимся за руки и именно меня объявляют «Мисс Европа». Мне организаторы конкурса потом сказали, что это не первый раз, что девушки начинают врать. Сказали, что сейчас встал вопрос вообще дисквалифицировать ее и ее титул. Элементарно даже, СМИ из Турции звонят организаторам и спрашивают, что происходит, почему Турция так себя ведет, и говорят, что им не удобно за нее. Она везде публикует, что она «Мисс Европа». Тут же потом выходит на телевидение и говорит, что это не честно, что победила Россия, конкурс нечестный. Сама себе противоречит», — сказала Гадиева.

Россиянка отметила, что такая ситуация происходит каждый год: того, кто выигрывает в конкурсе красоты, «начинают обвинять во всем».

«Я думаю, это скорее всего делается от обиды. Каждая хочет получить первое место, но, к сожалению, победитель только один», — констатировала Гадиева.

Международный конкурс красоты «Мисс Европа-2024» проходил с 15 по 25 февраля в столице Ливана Бейруте. По его итогам россиянка Роза Гадиева заняла первое место, второе и третье места заняли представительницы Турции и Беларуси.