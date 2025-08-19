Надин Аюб станет первой женщиной, представляющей Палестину на конкурсе «Мисс Вселенная» в 2025 году, сообщили организаторы. 27-летняя Аюб присоединится к участницам из более чем 130 стран в финале конкурса, который пройдет 21 ноября в Бангкоке, Таиланд.

Представители Miss Universe Organization отметили, что рады приветствовать участниц со всего мира и подчеркивают важность культурного обмена и расширения прав женщин. «Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать госпожу Аюб на сцене «Мисс Вселенной», где она будет с гордостью представлять Палестину»,— цитирует заявление телеканал CNN/

Госпожа Аюб получила титул «Мисс Палестина» в 2022 году. Она родилась в Рамалле и сейчас проживает в Аммане и Дубае. Надин Аюб — сертифицированный тренер по здоровому образу жизни с образованием в области литературы и психологии.