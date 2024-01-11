Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вчера присутствовал на мероприятиях, посвященных 97-летию Национальной разведывательной организации (MİT).

Фотографии, сделанные в зале во время его выступления, также были опубликованы в аккаунте Эрдогана в социальной сети X. Увидев на фотографиях лица участников, предположительно среди которых были высокопоставленные работники MİT, пользователи X раскритиковали публикацию фотографий, сообщает sozcu.com.tr.

После этого рассматриваемый пост был отредактирован, а некоторые фотографии удалены. Фотографии были также удалены из аккаунта в социальной сети министра юстиции Йылмаза Тунча, который опубликовал аналогичный пост.

Согласно статье 27 Закона о MIT, наказание за разоблачение людей, работающих в MIT, составляет от 2 до 8 лет лишения свободы. В 2020 году 6 журналистов были арестованы из-за новостей где были названы имена «членов MIT, погибших в Ливии».

Журналисты, опубликовавшие фотографию погибшего работника MİT, были арестованы по обвинению в «раскрытии информации и документов, связанных с разведывательной деятельностью» в рамках статьи 27 Закона о государственных разведывательных службах и национальной разведывательной организации.