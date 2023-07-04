Специалисты зафиксировали подземные толчки в Республике Дагестан в понедельник, 3 июля. Жители Махачкалы ощущали колебания земли, сообщает ТАСС.

Землетрясение зафиксировали в 100 км от Дербента, в сторону Азербайджана, пишет ТАСС со ссылкой на ГУ МЧС России по Дагестану. Сейсмические процессы шли на глубине десяти километров. Магнитуда колебаний составила 5,9 балла.

Пострадавших и разрушений во время землетрясения не было.

Ранее в Дагестане зафиксировали подземные толчки в 4 балла. Землетрясение произошло в ночь на 28 марта.