Президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет признаков скорого завершения войны в Украине. Об этом он сказал в ходе выступления перед специалистами Королевского института международных отношений Chatham House.

«Сегодня 72 сутки полномасштабной войны, и мы не видим конца войны пока. Мы не чувствуем и не видим ни малейшего желания от российской стороны, чтобы завершить ее. И мы не видим удовлетворительных решений тех вызовов, которые спровоцировала Россией этой войной», — сказал Зеленский.

Он отметил, что с 24 февраля не было ни одного дня, чтобы Украина вела переговоров о предоставлении оружия и усилении санкций против России. И не было ни дня, когда Киев не вел переговоры по безопасному выходу и «зеленому коридору» для людей, находящихся в осаде в Мариуполе».

Зеленский отметил, что Украина стремится добиться победы в войне как можно скорее, восстановить свою территориальную целостность и приступить к восстановлению разрушенного имущества, в том числе за средства, конфискованные в России.

Президент также подчеркнул, что российско-украинская война будет иметь глобальные последствия во многих областях. В первую очередь речь идет о вызовах для продовольственной безопасности сотен миллионов людей, в частности на Ближнем Востоке. Ведь, по словам Зеленского, нарушены традиционные цепочки поставок ключевых продуктов питания в регионе.

Он добавил, что мировые лидеры начинают осознавать глобальные последствия этой войны, хотя в первые дни они имели пессимистические ожидания относительно способности Украины совершать отпор российской агрессии.

Зеленский призвал мир действовать более решительно и быстро, поскольку масштаб ущерба и урона от войны для всего мира будет увеличиваться с каждым днем ​​войны. Хотя будущая победа Украины в войне уже несомненна, ее приближение сможет снизить количество убытков для мира.

Кроме того, Зеленский выразил сожаление, что более двух месяцев украинским властям приходится говорить об одних и тех же вещах, которые способны остановить российскую военную агрессию, но мир сначала долго колеблется, лидеры дискутируют, а в конце концов соглашаются с мнением Украины.

Президент вспомнил в качестве примера долгие споры вокруг нефтяного эмбарго, в отношении которого большинство стран изначально высказывали категорический отказ даже рассматривать такую ​​возможность. Но теперь эмбарго уже заложено в следующем пакете санкций со стороны Евросоюза, в то время как США и Великобритания уже приняли решение о прекращении импорта российской нефти и нефтепродуктов. (Корресподент.нет)