Россия планирует теракт на крупнейшей в Европе атомной электростанции — Запорожской АЭС, предупредил президент Украины Владимир Зеленский.

«Наша разведка получили информацию о том, что Россия рассматривает сценарий террористического акта на Запорожской атомной станции террористического акта с выбросом радиации. Они уже все для этого подготовили», — заявил он в видеообращении.

Украина передает всю имеющуюся информацию о планах теракта на АЭС своим союзникам в Европе и США, а также Китаю, Бразилии, Индии, государствам арабского мира и африканским странам, сказал украинский президент.

«К сожалению, уже неоднократно приходилось напоминать, что радиация не знает государственных границ и то, по кому она ударит, определяется только направлением ветра», — добавил Зеленский.

Президент также отметил, что Россия использует атомную станцию как элемент своей агрессии: обстреливает оттуда соседние территории, размещает там войска и вооружения.

«Никаких терактов на атомных станциях никогда, нигде не должно быть. На этот раз не должно быть как с Каховкой: мир предупрежден, значит мир может и должен действовать», — заявил он.

Российские войска захватили Запорожскую АЭС в марте прошлого года. После аннексии президент РФ Владимир Путин передал станцию под управление «Росэнергоатома». В районе АЭС каждый день слышны звуки стрельбы, говорилось в заявлении главы Международного атомного агентства (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, которое он сделал в конце мая по итогам визита на станцию. (moscowtimes.ru)