Украина должна стать 33-й страной — членом НАТО вслед за Финляндией и Швецией, заявил в среду украинский президент Владимир Зеленский.

«Я искренне поздравляю народ Финляндии с присоединением к альянсу. Я искренне надеюсь, что Швеция завершит процесс присоединения [к НАТО] как можно скорее. Вместе с вами (Финляндией и Швецией — прим. ТАСС) НАТО будет состоять из 32 стран-участниц. Украина может и должна стать 33-м членом [НАТО]», — сказал он на совместной пресс-конференции в Хельсинки с главами правительств стран Северной Европы.

По словам Зеленского, он осознает, что Украина не может стать членом НАТО, пока продолжаются боевые действия. «Но нет препятствий для политического решения о нашем вступлении в НАТО», — считает он. «Украина уже де-факто является членом НАТО, и вместе мы сотрудничаем по совместной обороне», — заявил Зеленский. «Давайте не забывать, что в НАТО скоро будет 33 страны», — добавил президент Украины.