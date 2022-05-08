Президент Владимир Зеленский заявил, что разблокировать Мариуполь военным путем невозможно, а Россия возвращает военных только в случае плена в ходе обмена.

На этом он акцентировал во время совместной с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Разблокировать военным путём город Мариуполь невозможно. Это невозможно на сегодняшний день», — сказал Зеленский.

Глава государства рассказал, что Украина сейчас не имеет такого тяжелого вооружения, которое позволило бы деблокировать военным путем Мариуполь.

«Это не мнения, это выводы руководства нашей армии», — подчеркнул он.

В то же время, Президент напомнил, что из «Азовстали» удалось эвакуировать всех гражданских людей, подчеркнув, что российские военные, руководство росармии и политическое руководство страны-агрессора «не хотят выпускать наших военных».

«Россия меняет военных только, если они пленные – на пленных. Вот такая ситуация. Это ответ, который есть от российской федерации. Других ответов нет», — заявил Зеленский.

В то же время, он пообещал, что Украина вернет все свои территории, «когда будет такая возможность».