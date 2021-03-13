Зеленский заявил, что намерен побороть «олигархический класс» в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен бороться в стране с представителями крупного бизнеса, которые пытаются навязать свою власть в стране. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы работаем над тем, чтобы вернуть на Украину справедливость, а ее главный принцип заключается в том, что мы четко видим разницу между понятиями «большой бизнес» и «олигархический класс»», — сказал украинский лидер.

Зеленский отметил, что к этому имеют отношение Петр Порошенко (экс-президент Украины), а также предприниматели Игорь Коломойский, Ринат Ахметов, Виктор Пинчук и Дмитрий Фирташ.

«Важно одно: ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем создавать монополии, контролировать средства массовой информации, влиять на депутатов и других государственных служащих», — сказал глава Украины.

Он подчеркнул, что второе не поддерживается. Президент также добавил, что не нуждается в дополнительной поддержке от международных партнеров в данных вопросах.