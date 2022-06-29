«Украина и НАТО преследуют одни и те же цели».

Как передает УНИАН, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в видеоформате на саммите НАТО в Мадриде.

«У нас те же цели, что и у вас: стабильность в Европе и мире. Поэтому мы призываем вас помочь нам ответить на эту атаку с достоинством. Все Атлантическое сообщество должно создать единый фронт. Это не война против Украины. Это война за установление новых правил в Европе и обеспечение нового миропорядка», — добавил украинский лидер.

Зеленский также рассказал об оружии, в котором нуждается его страна.

Президент Украины отметил, что для защиты мирных жителей от российских ракет и бомбардировок Украине нужны современные ракеты и средства ПВО: «Передавая их нам, вы можете полностью подорвать тактику России по разрушению городов и запугиванию мирного населения. Это ключевой момент. Расстояние от Киева до Мадрида меньше дальности ракет, используемых против нас. Как государство может отреагировать на такую угрозу без помощи партнеров? Вы можете помочь нам. Нам также нужно больше артиллерии».

Зеленский призвал поддержать Украину не только оружием, но и финансами и санкциями против России.

Зеленский заявил о том, что поддерживает интеграцию Швеции и Финляндии в НАТО.

«Важно, чтобы Швеция и Финляндия вступили в НАТО, и ваша организация могла защищать их», — отметил он.

Президент Украины добавил, что во имя мира нужно менять подход к восточным границам НАТО: «Является ли случайностью то, что все члены альянса на его восточном фланге, все наши соседи являются сторонниками вступления Украины в НАТО? Нет, это не случайность. Это логичный подход, так как они располагают информацией о нашем регионе, о здешней жизни. Разве не достаточно высокую цену заплатила Украина? Разве не достаточно того вклада, который мы внесли в защиту Европы и всей цивилизации? Что еще нужно? Я могу сказать, что нам нужно: нам нужны гарантии безопасности, и вы должны найти место для Украины в общей безопасности».

Президент Украины подчеркнул, что у альянса два пути: «Либо нужно в срочном порядке оказать Украине помощь, достаточную для победы, или же начнется отложенная война между Россией и НАТО».

Зеленский добавил, что Россия стремится унизить Европу: «Голод – это инструмент, средство давления для создания волн миграции в Европе. То же самое можно сказать и об энергетике. Россия делает это для того, чтобы унизить вас, поставить вас в полную зависимость, лишить вас свободы».