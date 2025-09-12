Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что присутствие представителя президента США Кита Келлога в стране способствует сдерживанию воздушных атак России.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом он заявил на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве.

«Хочу поблагодарить генерала Келлога. Мы знали, что у США есть ПВО, сильнее Patriot», – заявил он, после чего с улыбкой добавил: «Мы бы хотели еще несколько таких систем для нашего государства».

По словам Зеленского, дополнительные системы ПВО «Келлог» могут направиться в другие регионы страны для того, чтобы обеспечить отсутствие российской атаки также на эти регионы.

«Это не шутка. Когда в Киеве представитель США, россияне воздерживаются от массированных ударов. С представителями других государств это не работает, и это не работает с представителями международных организаций», – пояснил он. «Поэтому мы готовы предоставить генералу Келлогу гражданство, квартиру, все», – в шутку добавил он.