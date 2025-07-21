Для защиты от российских авиаударов Украине необходимы пять дополнительных систем противовоздушной обороны Patriot, заявил министр обороны Германии Борис Писториус в понедельник, 21 июля, на онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн».

Как рассказал глава Минобороны ФРГ, он пообещал министру обороны США Питу Хегсету, что Берлин поспособствует тому, чтобы Киев как можно скорее получил эти системы.

«Я договорился с Питом Хегсетом (…), что Германия внесет свой вклад в поставку пяти крайне необходимых систем Patriot как можно скорее. В течение ближайших нескольких дней мы будем тесно координировать свои действия в духе взаимного доверия между партнерами, чтобы определить, как этого добиться», — сказал Писториус. По его словам, группа экспертов планирует встретиться уже на этой неделе, чтобы содействовать скорейшей поставке комплексов Patriot.

По данным корреспондента DW в Брюсселе Тери Шультца, президент США Дональд Трамп позвонил Писториусу 21 июля и предложил продать Германии все пять систем Patriot. Сам Писториус не уточнил, из какой именно страны могут быть поставлены дополнительные Patriot и как Германия будет этому способствовать.