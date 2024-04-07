Президент Украины Владимир Зеленский дал новое большое интервью, в котором рассказал о мобилизации, фронте и о том, что нужно стране для сдерживания российской агрессии.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Президент выразил надежду, что Верховная рада в ближайшее время проголосует изменения в законодательство о мобилизации. А также рассказал о планах России и ситуации на фронте.

«Харьков на сегодня защищен, не с точки зрения неба… Что касается оборонных рубежей, что касается нашего войска, Харьков не находится в опасности. То, что это желанная цель, ну, россияне не скрывают — весь восток, и не только восток, и юг нашего государства, и такие города как Харьков, Краматорск. Это их желанная цель. Но сегодня мы абсолютно уверенно защищаем Харьковскую область», — отметил Зеленский, говоря о защите Харькова.

«Я не скажу, сколько у нас есть систем Patriot. Я могу сказать, чтобы закрыть Украину полностью на будущее желательно иметь 25 систем Patriot по 6-8 батарей в каждой. Я никогда об этом не говорил, но тем не менее не вижу здесь секретов , потому что все наши партнеры об этом прекрасно знают. Даже знают точки, где должны стоять системы и действовать. Patriot или аналоги, есть несколько аналогов в мире, они тоже работают очень неплохо», — сказал Зеленский.