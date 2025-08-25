Спецпредставитель президента США Кит Келлог понадеялся, что следующий день независимости Украины, который отмечается 24 августа, пройдет в мирное время. Его слова приводит «РБК-Украина».

Он заявил, что все стороны «очень серьезно работают» над мирным процессом. Келлог также выразил надежду, что в ближайшем будущем можно будет «дойти до гарантий безопасности», и работа над ними продолжается.

Спецпосланник Трампа также указал, что в Украине происходит самый крупный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны.

«Подумайте также о масштабах уничтожения и разрушений, о вреде и ущербе, которые нанесли эти действия. Именно об этом говорит президент Трамп. Он действительно чрезвычайный человек, сторонник мира. Очень надеюсь, что уже в следующий День независимости наступит праздник, и будет праздником, когда Украина будет свободной, мирной», — сказал Келлог.