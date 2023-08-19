Король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия приняли президента Украины Владимира Зеленского и его супругу Елену Зеленскую в Стокгольме. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале, передает газета.ру.

Глава украинского государства выразил благодарность Швеции за всестороннюю поддержку Украины в борьбе за независимость и территориальную целостность.

«Высоко ценим мощную помощь Швеции по всем возможным направлениям. Это значительный вклад в борьбу украинцев за свободу и европейское будущее», — написал Зеленский.

В субботу пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сообщил, что Швеция намерена предоставить Украине €500 млн на восстановление.

19 августа пресс-секретарь президента Украины также заявил, что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически. По его словам, до предоставления самолетов остается три шага.