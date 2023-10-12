Госсекретарь Энтони Блинкен на пресс-конференции в Тель-Авиве сообщил, что из Израиля отправится в Иорданию, где встретится с королем Абдаллой II и главой ПНА (президентом Палестинской администрации) Махмудом Аббасом, передает РИА Новости.

Он добавил, что после этого планирует посетить еще ряд ключевых стран Ближнего Востока, чтобы повлиять на правящее в секторе Газа движение ХАМАС и освободить заложников-израильтян и не допустить расширения конфликта вокруг сектора Газа.

«В предстоящие дни мы встретимся с лидерами в Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Катара», — отметил Блинкен.