Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в воскресенье, 5 ноября, неожиданно вновь прибыл в Израиль, его самолет приземлился утром в Тель-Авиве. Позже Блинкен в Рамаллахе на западном берегу реки Иордан встретился с главой Палестинской национальной администраци (ПНА) Махмудом Аббасом. Это первый его визит на палестинские территории после террористического нападения ХАМАС на Израиль 7 октября. Как сообщают СМИ, одним из вопросов встречи было будущее сектора Газа после окончания войны. Ранее Блинкен заявил, что сектор Газа должен будет перейти под контроль ПНА.

Между тем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военные действия против террористической группировки ХАМАС, несмотря на массовые протесты в ряде стран и требования о прекращении огня. За время проведения в секторе Газа наземной операции, которая началась 27 октября, нанесены удары по более 2500 «целей террористов», сообщил представитель ЦАХАЛ в воскресенье, 5 ноября. По его данным, в ночь на воскресенье была уничтожена «военная база» группировки. (DW)