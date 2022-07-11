Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады проект закона о предоставлении гражданам Польши особого статуса. Об этом сообщил в понедельник президент Польши Анджей Дуда, выступая в День памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против граждан республики 79 лет назад.

«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский напраcил в Верховную раду проект закона о предоставлении полякам специального статуса в Украине. Сегодня в этом можно видеть ситуацию, противоположную той (79 лет назад), когда от поляков пытались избавиться любой ценой, в том числе отбирая у них жизнь. Сегодня Украина этим шагом, жестом президента дает символическое приглашение, говоря: «Вы тут на особых правах, приветствуем», — сказал Дуда.

«Пусть это будет для нас знаком в делах, о которых сложно говорить», — добавил он.