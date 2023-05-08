Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, в котором предлагается перенести празднование Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне на 8 мая. Он опубликовал обращение к украинцам и миру в честь Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Об этом передает # со ссылкой на украинские СМИ.

«Мы возвращаем нашему государству честную историю без идеологических примесей. Именно 8 мая большинство народов мира вспоминает величие победы над нацизмом. Именно 8 мая мир чтит память всех, чья жизнь унесла и война. Именно 8 мая вступил в силу Акт о безоговорочной капитуляции вермахта», — заявил Зеленский.

Президент напомнил, что много лет назад была установлена традиция празднования именно 9 мая Дня Европы — для празднования достигнутых мира и единства.

«Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», — отметил он.