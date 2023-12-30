Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о праздновании 100-летнего юбилея Нахчыванской Автономной Республики.

Как передает Report, в Распоряжение отмечается, что 9 февраля 2024 года исполняется 100 лет создания Нахчыванской Автономной Республики.

Нахчыванский край занимал достойное место в многовековом богатом прошлом Азербайджана, сыграл особую роль в его общественно-политической и научно-культурной жизни. Город Нахчыван являлся столицей Азербайджанского государства Атабеков-Эльдегизов, прославился как один из важных центров науки, культуры и ремесел исламской цивилизации. Дошедшее до наших дней наследие архитектурной школы, основанной Аджеми Нахчывани, и сегодня придает особую красоту облику Нахчывана. Взращенными выдающимися личностями Нахчыван на протяжении веков вносил вклад в прогресс азербайджанской государственности, культуры и науки.

Хотя из-за своего стратегического положения Нахчыван на протяжении истории периодически становился ареной напряженной политической борьбы, этот край решительно преодолел все испытания, с которыми ему приходилось сталкиваться.

Даже в те времена, когда Нахчыван в результате территориальных притязаний Армении против Азербайджана долгое время находился в условиях полной изоляции и тяжелой блокады, его отважные жители спасли эту древнюю азербайджанскую землю от угрозы оккупации, предприняв смелые шаги за независимость Азербайджана, проявили самоотверженность во имя восстановления, сохранения и укрепления национальной государственности.

В 2020 году во время 44-дневной Отечественной войны отважные сыны Нахчывана вписали яркие страницы в летопись славной Победы.

Большие заслуги в устойчивом развитии Нахчывана принадлежат общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. С приходом к власти великий лидер постоянно уделял внимание Нахчывану, являлся инициатором важнейших решений, связанных с будущим автономной республики.

Именно благодаря дальновидности Гейдара Алиева 17 ноября 1990 года трехцветный флаг Азербайджанской Демократической Республики был принят в высшем законодательном органе Нахчыванской Автономной Республики в качестве государственного символа, что оказало решающее влияние на сложные общественно-политические процессы того времени и стремительно приблизило Азербайджан к независимости.

Сегодня Нахчыванская Автономная Республика успешно реализует государственные программы и инфраструктурные проекты, принимает непосредственное участие в наращивании экономической мощи страны и усилении ее интеллектуального потенциала. В настоящее время Нахчыван является одним из мест, где постоянно проводятся престижные мероприятия международного масштаба. В рамках деятельности Азербайджана, направленной на охрану окружающей среды, автономная республика объявлена зоной «зеленой» энергии. Продолжается работа с Нахчыванской Автономной Республикой в области расширения транспортных возможностей.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая, что образование Нахчыванской Автономной Республики является очень важным событием в политической истории Азербайджана, постановляю:

1.Широко отметить 100-летний юбилей Нахчыванской Автономной Республики.

2.Министерству культуры Азербайджанской Республики совместно с Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики, Министерством науки и образования Азербайджанской Республики, Государственным комитетом Азербайджанской Республики по работе с диаспорой и Национальной Академией наук Азербайджана подготовить и осуществить план мероприятий, посвященных 100-летнему юбилею Нахчыванской Автономной Республики.

3.Кабинету Министров Нахчыванской Автономной Республики по согласованию с полномочным представительством Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике обеспечить подготовку и осуществление плана мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем Нахчыванской Автономной Республики.

4.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.