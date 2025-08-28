Лидер КНДР Ким Чен Ын «в ближайшее время» посетит КНР для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подчеркивается, что лидер КНДР примет участие в мероприятиях, посвященных «победе в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашисткой войне».

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.

image
(Пока оценок нет)