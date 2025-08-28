Лидер КНДР Ким Чен Ын «в ближайшее время» посетит КНР для участия в мероприятиях по случаю 80-летия победы в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и окончания Второй мировой войны.

Как передает ТАСС, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Подчеркивается, что лидер КНДР примет участие в мероприятиях, посвященных «победе в Войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и мировой антифашисткой войне».

Китай готовится торжественно отметить 80-ю годовщину победы в Войне сопротивления китайского народа японской агрессии и окончания Второй мировой войны. 3 сентября в Пекине состоится масштабный парад, на котором Китай представит военную технику национального производства, находящуюся на вооружении. На церемонии будут присутствовать лидеры ряда стран, включая президента РФ Владимира Путина.