Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Fox News заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден должен посетить Киев.

Он утверждает, что Байдена на Украине воспринимают, как лидера «крупнейшей демократической цивилизации».

«Полагаю, это было бы важным сигналом», — подчеркнул президент Украины, говоря о возможности визита американского лидера в Киев. С его точки зрения, это «было бы хорошо» для самого Байдена как для «президента страны, поддерживающей» Украину.

Ранее Госдеп и Пентагон отказались комментировать слова Зеленского о визите глав ведомств на Украину.

Сам президент Соединенных Штатов Джо Байден не раз заявлял, что не знает, отправится ли он с визитом в украинскую столицу. В Соединенных Штатах уже неоднократно говорили, что поездка президента США на Украину и его личное посещение Киева не планируются. (ТАСС)