Израиль сбросил на сектор Газа 35 тыс. тонн взрывчатки с начала эскалации ближневосточного конфликта 7 октября. С таким утверждением выступил на пресс-конференции в Бейруте член Политбюро ХАМАС Усама Хамдан.

«Оккупанты сбросили 35 тыс. тонн взрывчатки на сектор Газа, что превосходит применение ядерной бомбы», — приводит слова Хамдана телеканал Al Jazeera.

Член Политбюро подчеркнул также, что «заявление министра по делам [Иерусалима и] наследия Израиля Амихая Элияху о возможности применить ядерное оружие в секторе Газа представляет собой явное признание в том, что оккупанты обладают ядерной бомбой».