Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Турция и Китай могут присоединиться к списку гарантов безопасности Украины.

Как передает ТАСС, об этом сказал он в интервью индийскому телеканалу Republic TV.

«Мы сейчас заинтересованы в гарантах безопасности. Мы предлагаем Китаю стать гарантом безопасности. Мы также предлагаем Турции», — сказал он в интервью.

«Я думаю, что Индия, если [у нее] будет желание присоединиться к списку гарантов безопасности, конечно, мы будем рады пригласить Индию. Индия — очень могущественное государство мира», — отметил президент Украины.

Зеленский также в очередной раз повторил, что готов в любой момент встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и обсудить с ним любые темы.