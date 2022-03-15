В обращении 15 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил россиянам, что бомбардировки российскими войсками Киева свидетельствуют о том, что у них нет ни души, ни памяти, передает издание «ГОРДОН».

«У них нет корней. Нет памяти. И нет души. Российские войска атаковали Киев, атаковали киевлян. Четыре жилых дома разрушены [только 15 марта]. Разбор завалов продолжается. По состоянию на данный момент известно о пяти погибших», – сказал он.

После президент Украины обратился к россиянам на русском языке: «Скажу вам по-русски. И это в нашей столице. В городе, о котором вы, собственно говоря, всегда говорили: «Мать городов русских». Который сделал наши народы историческими и который вы сегодня бомбили. Просто людей, жилые массивы. Бомбили и снова бомбили. Нам таких детей точно не надо. Спасибо».