Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, обнародованном в социальной сети Facebook.

«Сегодня же в Москве прозвучали очередные лживые заявления относительно очень важного достижения Украины и наших партнеров – восстановления нашего морского зернового экспорта. Очевидно, что Россия готовит почву, чтобы попытаться сорвать зерновую инициативу», — заявил Зеленский.

В этой связи президент подчеркнул, что Украина информирует партнеров об этом.

«Статистика экспорта абсолютно прозрачна и доступна всем в международном сообществе. Более 5 миллионов тонн агропродукции отправлено на экспорт из трех наших портов. 232 судна вышли. Если взять только страны Африки, то наша аграрная продукция уже экспортирована в Алжир, Эфиопию, Египет, Ливию, Кению, Сомали, Судан, Тунис. Чтобы Россия снова не поставила эти и другие страны в условия продовольственного кризиса, действовать нужно немедленно», — заявил Зеленский.

(УНИАН)